Galatasaray'da kader haftası!

Galatasaray, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptıktan sonra beklenmedik bir kaosun içine sürüklendi. Liverpool, Ajax ve Bodo/Glimt zaferleriyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu.

Ancak Kocaelispor yenilgisiyle başlayan düşüş, adeta bir kartopu gibi büyüyerek takımı sarsmaya başladı. Ardı ardına gelen sakatlıklar, ceza haberleri ve formsuzluk dalgası Galatasaray’ın bütün dengelerini bozdu.

Eren Elmalı ve Metehan’ın bahis cezaları, Yunus Akgün, Osimhen, Singo, Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun sakatlıkları kadroyu bir anda daralttı. Bu eksik kadroyla çıkılan Union Saint-Gilloise maçı 1-0 kaybedildi ve ilk 8 iddiası yara aldı. REKLAM Tüm bu tablo, teknik direktör Okan Buruk’u eleştirilerin merkezine yerleştirdi. Maç öncesi “Kim olursa olsun sahaya güçlü bir 11 çıkacağız” diyen Buruk, mücadele sırasında kulübede adeta eli kolu bağlı kaldı.

Jakobs’un sakatlığı sonrası mecburen görev verdiği genç Arda Ünay’ın çift sarıdan oyundan atılması ise planları tamamen bozdu. Osimhen’in yokluğunda hücum presinin çalışmaması, takımın sahada yeterince tehdit yaratamaması da eleştirilerin dozajını artırdı. Yönetim de eleştirilerden nasibini alıyor. Maliyetli transferlere rağmen bazı bölgelerde oynatılacak oyuncu bulunamaması, yabancı kontenjanında boşlukların kalması hem taraftarın hem camianın tepkisini çekiyor.