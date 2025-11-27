Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kader haftası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kader haftası!

        Galatasaray, sezona fırtına gibi başladıktan sonra sakatlıklar, cezalar ve formsuzlukla sarsıldı. Kocaelispor yenilgisiyle başlayan düşüş, kadrodaki eksiklerin artmasıyla kritik bir krize dönüştü. Union Saint-Gilloise maçının kaybedilmesi eleştirileri artırırken teknik direktör Okan Buruk ve yönetim hedef tahtasına oturdu. 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisi, sarı-kırmızılılar için kader maçı olarak görülüyor.

        Giriş: 27.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da kader haftası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptıktan sonra beklenmedik bir kaosun içine sürüklendi. Liverpool, Ajax ve Bodo/Glimt zaferleriyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu.

        Ancak Kocaelispor yenilgisiyle başlayan düşüş, adeta bir kartopu gibi büyüyerek takımı sarsmaya başladı. Ardı ardına gelen sakatlıklar, ceza haberleri ve formsuzluk dalgası Galatasaray’ın bütün dengelerini bozdu.

        Eren Elmalı ve Metehan’ın bahis cezaları, Yunus Akgün, Osimhen, Singo, Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun sakatlıkları kadroyu bir anda daralttı. Bu eksik kadroyla çıkılan Union Saint-Gilloise maçı 1-0 kaybedildi ve ilk 8 iddiası yara aldı.

        REKLAM

        Tüm bu tablo, teknik direktör Okan Buruk’u eleştirilerin merkezine yerleştirdi. Maç öncesi “Kim olursa olsun sahaya güçlü bir 11 çıkacağız” diyen Buruk, mücadele sırasında kulübede adeta eli kolu bağlı kaldı.

        Jakobs’un sakatlığı sonrası mecburen görev verdiği genç Arda Ünay’ın çift sarıdan oyundan atılması ise planları tamamen bozdu. Osimhen’in yokluğunda hücum presinin çalışmaması, takımın sahada yeterince tehdit yaratamaması da eleştirilerin dozajını artırdı.

        Yönetim de eleştirilerden nasibini alıyor. Maliyetli transferlere rağmen bazı bölgelerde oynatılacak oyuncu bulunamaması, yabancı kontenjanında boşlukların kalması hem taraftarın hem camianın tepkisini çekiyor.

        1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisi Galatasaray için tam anlamıyla kader maçı niteliği taşıyor. Kadıköy’de bugüne kadar mağlubiyet yaşamayan Okan Buruk’un bu istatistikleri kulübün en büyük kozu olarak görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri