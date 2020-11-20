Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’de pazartesi Kayserispor’u TT Stadı’nda konuk edecek olan Galatasaray’da koronavirüs endişesi yaşanıyor. Milli takımlarına giden Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel’le birlikte Arda Turan ve 2 diğer ismin de Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; takımdaki 5 oyuncuda koronavirüse rastlanması, Florya’yı da tedirgin etti.

MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNENLER RİSK TAŞIYOR

Liglere verilen milli arada sarı-kırmızılı takımda 8 futbolcu milli takımlarının yolunu tutmuştu. Feghouli, Cezayir; Ryan Babel, Hollanda, Omar ve Martin Linnes, Norveç, Luyindama, Kongo; Etebo, Nijerya; Ömer Bayram A Milli Takım ve Kerem Aktürkoğlu da Ümit Milli Takım'ın yolunu tutmuştu. Babel ve Omar koronavirüse yakalanırken Norveç’e giden bir diğer oyuncu Linnes’in milli takımında yapılan testi negatif çıktı. Ancak bu futbolcuların ülke takımlarındaki kadrolarında başka oyuncuların koronavirüse yakalanması, onları da riskli duruma getirdi.

TEMASLIYSA POZİTİF ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK

Medipol Başakşehir, A Milli Takım kampında bulunan 1 oyuncusunda koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Aynı kamp kadrosunda yer alan Ömer Bayram’ın ise bu oyuncuyla ne kadar temas ettiği merak konusu oldu. Florya’ya dönerek takımıyla birlikte çalışmalara katılan Ömer’in yanı sıra kendi ülkelerinin takımlarında veya yolda dönerken virüsü kapma ihtimali olan oyuncular, endişeyi arttırdı. Maçtan 2 gün önce (yarın) yapılan PCR testlerinin sonucu merakla beklenmeye başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandığı, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.