Galatasaray'da kritik viraj: 22 günde 7 resmi maç! Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle sezonu erken açan ancak şimdiye kadar tam kadro çalışamayan Galatasaray kritik bir virajdan geçiyor. 7 Ekim'deki Antalyaspor maçıyla birlikte 22 günde yedi resmi maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak

Bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'ı milli ara dönüşünde, diğer bir milli araya kadar kritik viraj bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldığı için sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçının olduğu 16 Eylül tarihinden itibaren 22 günde 7 resmi maça çıkacak.

AYNI SEZONDA İKİNCİ SEZON BAŞLANGICI Sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlıkları için Avusturya'ya götürdüğü 31 futbolcudan sadece 13'ü bugün A Takım'da yer alıyor. Sezon öncesinde ön elemeler ve ilk lig maçlarında ciddi süreler alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo gibi oyuncular takımdan ayrılırken yeni transferler Tete ve Zaha henüz takımla ikiden fazla resmi maça çıkamadı.

Transferleri son günlere kalan Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'in yanı sıra Davinson Sanchez'in de Kolombiya Milli Takımı'ndan gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, ikinci bir 'sezon öncesi kampı' yaşayacak. REKLAM

22 GÜNDE GÜNDE 7 RESMİ MAÇ Sarı-kırmızılıları, 16 Eylül'den 7 Ekim'e kadarki sürede yedi resmi maç bekliyor. Cumartesi günü içerideki Samsunspor maçıyla başlayacak olan kritik viraj, 20 Eylül'de Kopenhag, 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de İstanbulspor, 30 Eylül'de MKE Ankaragücü ve 3 Ekim'de Manchester United ile devam edecek. Galatasaray, bu zorlu süreçten sonra milli ara öncesinde 7 Ekim'de Antalyaspor'a konuk olacak.

SADECE İKİ KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAK Söz konusu süreçte yaklaşık 3 günde bir resmi maç yapacak olan sarı-kırmızılılar, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak. Samsunspor, Kopenhag ve MKE Ankaragücü mücadelelerini sahasında oynayacak sarı-kırmızılılar, ligdeki iki deplasmanında ise yine İstanbul'da kalacak ve Başakşehir ile İstanbulspor'a konuk olacak. 3 Ekim'e kadar İstanbul'da bulunacak sarı-kırmızılılar, İngiltere dönüşünde Antalya'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

HEDEF GEÇEN SEZONKİ GİBİ SERİ YAKALAMAK Bu sezon henüz mağlubiyet almayan sarı-kırmızılılarda hedef sıkışık fikstürde seri yakalamak. Yeni transferlerin maç ritmi ve temposu kazanması için süreye ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları, elindeki geniş kadroyu mümkün olduğunca kullanarak bu virajdan minimum kayıpla çıkmak istiyor.

Geçen sezon hem Dünya Kupası öncesinde benzer bir 'İstanbul' serisi ile üst üste galibiyetler alan, Dünya Kupası arasından sonra ise lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan Cimbom, taraftarına aynısını yaşatmanın peşinde.

'İSTANBUL'UN SEFİRİ'YDİ Geçen sezon hem iç hem de dış sahada en çok puan toplayan takım olan Galatasaray, 'İstanbul'un sefiri' olmuştu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da çıktığı sekiz maçın sadece birinde puan kaybı yaşamış ve tek yenilgi almıştı.

Ümraniyespor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Fenerbahçe ve İstanbulspor deplasmanlarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanından ise puansız dönmüştü.