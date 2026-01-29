Galatasaray'da kritik zirve: Transfer rotası belirleniyor!

Galatasaray yönetimi, Manchester City karşılaşmasının ardından orta saha transferinde düğmeye bastı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk, bugün bir transfer toplantısında bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılılardaki transfer gelişmelerini HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik şu ifadelerle aktardı:

Yaklaşık 1 haftadır orta saha transferi için Galatasaray'ın Manchester City maçının sona ermesini beklediğini aktarmıştık. Galatasaray orta saha merkezine bir takviye yapmayı planlıyor. Birkaç aday var. Pape Gueye, Okan Buruk'un en çok istediği isim. Bonservis maliyeti 40 milyon Euro'nun altına inmiş durumda. Villareal'in inadı bu konuda biraz kırıldı. Oyuncunun beklentisi de 5-5,5 milyon Euroluk yıllık ücret. Ancak başkan Dursun Özbek'in kadro maliyeti ve yaz ayındaki seçimi düşünerek, esas bonservis harcamalarını yazın yapma iradesi var. Bu konuda Pape Gueye'ye hala onay vermiş değil. Bugün bu zirvede Galatasaray'ın dirsek temasında olduğu, resmi görüşmeler yürüttüğü veya aracı menajerlerden gelen bilgiler tamamıyla masaya yatırılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un görüşü de alınacak. Bugünkü kritik zirvenin ardından Galatasaray'da yol haritası şekillenecek. Manuel Ugarte'nin Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanma ihtimalinden hep bahsediyorduk hatta Galatasaray'ın şartlarına en uygun oyuncu olduğunun da altını çiziyorduk. Fakat Amorim'in görevden alınmasıyla şartlar değişmiş durumda. İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor ve 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var.