        Galatasaray'da kupa mesaisi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da kupa mesaisi

        Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Giriş: 01.03.2026 - 18:03
        Galatasaray'da kupa mesaisi!

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalışması yaptı.

        Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

