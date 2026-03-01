Galatasaray'da kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Giriş: 01.03.2026 - 18:03 Güncelleme:
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ