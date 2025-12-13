Habertürk
        Galatasaray'da Leroy Sane atmaya devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Leroy Sane atmaya devam ediyor!

        Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 6. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 22:09 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:09
        Leroy Sane atmaya devam ediyor!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.

        Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı. Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi! Haberi Görüntüle
