        Galatasaray'da Leroy Sane kırmızı kart gördü! - Galatasaray Haberleri

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Leroy Sane, 62. dakikada VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

        Giriş: 07.03.2026 - 21:40
        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

        Mücadelenin 62. dakikasında sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a sert bir faul yaptı.

        Hakem Ozan Ergün devam kararı verirken, VAR incelemesi tavsiye edildi.

        Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Ozan Ergün, kararını değiştirdi ve Alman futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

