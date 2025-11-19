Habertürk
        Galatasaray'da Leroy Sane sevinci! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Leroy Sane sevinci!

        Son dönemde birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki performansı teselli oldu.

        Giriş: 19.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:59
        Galatasaray'da Sane sevinci!
        Galatasaray’da Leroy Sane’nin Alman Milli Takımı’ndaki performansı, sarı-kırmızılıları mutlu etti.

        Alman yıldızın yükselen formu, kadro konusunda sıkıntı yaşayan teknik kadro için can simidi oldu.

        Beşiktaş derbisi ve Liverpool karşılaşmalarında yedek soyunan Sane'ye Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'dan destek gelmişti.

        Eylül ayındaki milli maç arasında ekstra çalışmalar yapan Sane Başakşehir maçıyla da kendine geldi.

        Yükselen formuyla Almanya Milli Takımı'na geri dönen Sane'nin Lüksemburg ve Slovakya maçlarındaki performansı yüzleri güldürdü.

        OKAN BURUK RAHATLADI

        Milli takıma yeniden dönen ve Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Sane’nin moral bulması, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibini de rahatlattı.

        Sane’nin hücumda her pozisyonda oynayabilmesini de dikkate alan Okan Buruk’un, buna göre Alman yıldızı ihtiyaca göre bir pozisyonda kullanacağı belirtildi.

        Almanya’nın Slovakya karşısındaki maçında yıldızlaşan Leroy Sane, ülke basınında geniş yer buldu.

        Yıldız oyuncu hem iki golü hem de asist performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

        EUROSPORT (DE):

        Sane, kendisini eleştirenlere en iyi cevabı sahada verdi. Galatasaray’a transferinin ardından form düşüklüğü yaşadığı iddialarını tamamen boşa çıkardı.

        BAYERN TOTAL:

        Eski Bayern Münihli futbolcu, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Onu kadroda görmek istemeyenlere en net yanıtı verdi.

        MERKUR:

        Dünya Kupası elemelerinde sergilediği yüksek düzey performans, Nagelsmann’ın eleştirilerine güçlü bir karşılık oldu. Bu formuyla Dünya Kupası kadrosunda yer alması neredeyse kesin görünüyor.

        RAN:

        Sane, maç boyunca oyunun temposunu belirleyen isimdi. Sağ kanattan sürekli tehdit yaratan Alman yıldız, etkileyici bir oyun ortaya koydu.

