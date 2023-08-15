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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Lucas Torreira gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Olimpija Ljubljana maçının 64. dakikasında kırmızı kart gördü. Tecrübeli orta saha böylece Modle ile oynanacak play-off ilk maçında forma giyemeyecek. Torreira 2 maç ceza alması halinde ise rövanşta da takımını yalnız bırakacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2023 - 23:35
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        Torreira cezalı duruma düştü!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, maçı 10 kişi tamamladı.

        Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, müsabakanın 64. dakikasında kırmızı kart gördü.

        Tecrübeli futbolcu, orta sahada Rui Pedro’ya arkadan yaptığı hareket nedeniyle hakem Marco Guida tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

        27 yaşındaki futbolcu, böylece Molde ile oynanacak play-off turu ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Torreira 2 maç ceza alması halinde ise rövanşta da forma giyemeyecek.

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