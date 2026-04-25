        Galatasaray'da mali kongre toplandı

        Galatasaray'da mali kongre toplandı

        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı. Toplantıda 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçe tasarısı görüşülecek. Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 10:20
        G.Saray'da mali kongre toplandı

        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve gündemin okunmasıyla devam etti.

        Bütçe toplantısında 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemi bütçe tasarısı görüşülecek ve karara bağlanacak.

        İBRAHİM HATİPOĞLU: 6.9 MİLYAR TL GELİR, 8.8 MİLYAR TL GİDER BEKLİYORUZ

        Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

        Hatipoğlu, yıllık olağan bütçe toplantısında yeni dönemde hedeflenen bütçelerle ilgili sunum yaptı.

        Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 1 milyar 977 milyon lira olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon lira; 3,5 milyar lira olarak öngörülen giderin 5,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

        Hatipoğlu, 1,5 milyar lira olarak bütçelenen gelir-gider farkının 1,9 milyar lira olduğunu vurguladı.

        İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider ile 361 milyon liralık kar hedeflendiğini bildirdi.

        Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörüldüğünü kaydetti.

        FLORYA'DAN İLK FON GELİRİ BÜTÇEDE

        Galatasaray Kulübü, Florya'dan elde edilecek gelirde ilk fon getirisini 2026-2027 döneminde elde edecek.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'ni hasılat paylaşımı modeliyle konut yapımı için devreden sarı-kırmızılı kulüp, bu projeden gelecek parayı bir hesapta bloke tutarak getirisini amatör branşlara ve tesislere harcayacak.

        Yakında inşaat çalışmaları başlayacak Florya'dan hedeflenen gelir ilk kez bütçede yer aldı. Kulüp, 2026-2027 bütçesinde Florya gelirinin getirisinden 92 milyon lira kazanmayı amaçlıyor.

