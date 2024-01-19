Galatasaray'da Mauro Icardi, antrenmanda yer aldı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.Geçirdiği sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sahalara geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanda uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi de yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, Pazar günü saat 19:00'da Bordo mavili ekibin Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.