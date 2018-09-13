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Galatasaray'da Metin Oktay anıldı

Galatasaray Kulübü ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, vefatının 27. yıl dönümünde anıldı

13 Eylül 2018 Perşembe, 13:58:48 | Güncelleme:

Yaşamını, 13 Eylül 1991 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında yitiren Metin Oktay'ın, Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma düzenlendi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon kazandığı şampiyonluk kupasının da getirildiği anma törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları, altyapı sporcuları ve bir grup taraftar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Mustafa Cengiz, Metin Oktay'ın Türk sporu için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Benim için de çok özel önemi var. Biz gençken 'Metin' olalım diye büyüdük. Dört yaşında kollarımda vefat eden küçük kardeşime, anne ve babama rica ederek 'Metin' ismini vermiştim. Bugün Türkiye'de 'Metin' ismini taşıyan ne kadar insan varsa, bunun büyük nedeni Metin Oktay'dır. Metin Oktay sadece bir futbolcu ya da Galatasaraylı değil, insan ve spor ahlakının en değerli örneklerinden biriydi. Erken ölümü bizi çok üzdü. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Metin Oktay'ın hem saha içinde hem de saha dışında örnek alınan bir isim olduğunu vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Türk futbolu onlarca gol kralı çıkardı. Onlarca müthiş futbolcular geldi. Yerli, yabancı otuzar, kırkar gol atanlar oldu. Olay sadece gol atmak ya da gol kralı olmak değil, olay insan ve idol olmak. Sadece saha içinde değil, saha dışında da bir karakter olmak. Metin Oktay o karakterdi. Biz onu örnek aldık. Şu anda adaylar var fakat bir Metin Oktay yok. Ben yıllardır bunun eksikliğini görüyorum. Metin Oktaylar, Can Bartular, Lefterler, Hakkı Yetenler, Şerefler gittikten sonra maalesef Türk toplumu spor anlamında idollerini pek yetiştiremedi."

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