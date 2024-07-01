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        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bilmecesi sürüyor

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İtalya'da tatilde olan ve ülkesine dönmek isteyen yıldız futbolcu için gelen teklifler sarı-kırmızılıları tatmin etmedi. Galatasaray, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu istiyor

        Giriş: 01.07.2024 - 09:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:43
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        Zaniolo bilmecesi!
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        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonu Aston Villa'da geçiren; sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü de kaçıran İtalyan futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.

        İtalyan takımları dışında Villarreal'in de talip olduğu Zaniolo bu teklife sıcak bakmazken menajerine sadece İtalya'dan gelen teklifleri, Galatasaray'a iletmesini söyledi.

        24 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Fiorentina, Galatasaray'ın kapısını çalarken gelen teklifler ise sarı-kırmızılıları tatmin etmekten uzak seviyede.

        Galatasaray, Zaniolo'yla yollarını ayırması durumunda bunun artık opsiyonla değil, zorunlu opsiyonla gerçekleşmesini istiyor. İtalyan kulüpleri ise 24 yaşındaki futbolcuya doğrudan bir yatırım yapmayı planlamıyor.

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        Atalanta, İtalyan yıldızın potansiyeli nedeniyle bir yatırım yapmak isterken Galatasaray'a toplamda 20 milyon Euro'yu bulan bir kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün bu teklife yanıtı ise zorunlu opsiyon bulunmadan kabul edemeyiz oldu.

        Bir dönem altyapısında da top koşturan Zaniolo'yu isteyen diğer kulüp olan Fiorentina ise Galatasaray'ın geçen sezon istediği Sofyan Amrabat'ı devreye sokarak bu transferi bitirmeye çalıştı.

        Sarı-kırmızılılar bu sezonki planlarında Sofyan Amrabat'ı düşünmediklerini ve ondan bağımsız bir teklif yapmalarını isterken Fiorentina ise yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir paketle kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın Fiorentina'ya verdiği yanıt da benzer oldu.

        Galatasaray'a ayrılmak istediğini ve kariyerine ülkesinde devam etmek istediğini belirten Zaniolo, geçen günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımlarını kaldırırken İtalyan futbolcu sarı-kırmızılı kulübün yanıtını bekliyor.

        15 milyon Euro gibi büyük bir yatırım yapılan 24 yaşındaki yıldızın gittiği kulüplerde tutunamaması nedeniyle değerinin ilerleyen sezonlarda düşebileceği ihtimaliyle hareket eden Galatasaray ise kiralık transferlerin ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla olmasını istiyor.

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