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Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Icardi ve Rashica hakkında bilgi veren başarılı teknik adam, Morutan ve Cicaldau'nun takımdaki geleceğine de değindi.

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  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, YouTube'da yayın yapan Taktik Mania kanalına önemli açıklamalarda bulundu.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Icardi, Rashica, Morutan ve Cicaldau hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

     
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    "Oyuncu satmak istemiyoruz. Oturmuş kadroyu bozmak istemiyoruz. Icardi ve Rashica'nın transferleriyle ilgili çabamız sürüyor. Onları geri almamız önemli.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Sol bekte Kazımcan'ın yanına birisini almamız önemli. Icardi ve Rashica dışında forvet bölgesi ve forvet arkası bölgelerine oyuncu bakıyoruz."
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    MORUTAN VE CICALDAU YORUMU

    Geçtiğimiz sezon Pisa ve Ittihad Kalba takımlarında kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili de yorum yapan 49 yaşındaki teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    "Morutan'ı izliyoruz. Millî maçlarda da görev alıyor. Pisa'daydı, takımı Serie A'ya çıkamadı. Bizimle birlikte başlayacak.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    1 Temmuz için Morutan ve Cicaldau'yu çağırdım. Bizimle birlikte antrenmanlara başlayacaklar. 5 Temmuz'da hazırlık maçı düşünüyoruz, o zaman onları da görmek istiyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz.
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Galatasaray bu oyunculara yatırım yaptı. Bu yatırımları da bizim bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Morutan ve Cicaldau'ya yapılan yatırımı, kulübün tekrar kazanması gerekiyor. Onlara hazırlık maçlarında yeniden şans vermemiz gerekiyor."
  • Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Icardi, Rashica, Morutan, Cicaldau...

    Buruk ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına kadar eksiklerini gidereceklerini ve hazır olacaklarını da sözlerine ekledi.

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