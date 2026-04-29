        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma uyarı!

        Fenerbahçe derbisi sonrası en yakın rakibiyle puan farkını 7'ye yükselten Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarıda bulunarak şampiyonluğun matematiksel olarak garantilenmediğini ifade etti.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7’ye yükselten Galatasaray’da, camia tamamen şampiyonluk hedefine kilitlendi.

        Ancak Kemerburgaz’da kutlama havasından ziyade "pür dikkat" disiplini hakim. Teknik direktör Okan Buruk, derbi galibiyetinin sevincini kısa tutarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

        Derbi galibiyetinin ardından takımıyla bir toplantı yapan Okan Buruk, şampiyonluğun henüz tescillenmediğini hatırlattı.

        Tecrübeli teknik adamın mesajı net: "Derbiyi kazandık ama hedefimiz henüz tamamlanmadı."

        Şampiyonluk matematiksel olarak garantilenmeden rehavete yer yok.

        Buruk, hazırlıklarına başlanan Samsunspor deplasmanını "final" olarak görüyor.

        Dün itibarıyla Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek İstanbul’da şampiyonluk meşalesini yakmayı planlıyor. Takımda motivasyonun en üst seviyede olduğu ancak odak noktasının tamamen sahadaki oyun olduğu belirtiliyor.

        Galatasaray yönetimi de teknik heyetin bu disiplinli tutumuna eşlik ediyor. Yönetim kanadında şu an için Samsunspor maçı dışında hiçbir konu gündeme alınmıyor.

        Geçen sezon yaşanan organizasyonel aksaklıklar ve lojistik sorunlar nedeniyle, bu yıl kutlamalar için Yenikapı seçeneğine soğuk bakıldığı öğrenildi.

        Şampiyonluk kutlamalarının nerede ve ne zaman yapılacağı henüz kendi aralarında dahi konuşulmuyor.

        Galatasaray camiası, tüm enerjisini Karadeniz deplasmanına yönlendirmiş durumda. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylese de, Kemerburgaz’da ve yönetim binasında "tek maç" konsantrasyonu hakim.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
