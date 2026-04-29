Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7’ye yükselten Galatasaray’da, camia tamamen şampiyonluk hedefine kilitlendi.

Ancak Kemerburgaz’da kutlama havasından ziyade "pür dikkat" disiplini hakim. Teknik direktör Okan Buruk, derbi galibiyetinin sevincini kısa tutarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Derbi galibiyetinin ardından takımıyla bir toplantı yapan Okan Buruk, şampiyonluğun henüz tescillenmediğini hatırlattı.

Tecrübeli teknik adamın mesajı net: "Derbiyi kazandık ama hedefimiz henüz tamamlanmadı."

Şampiyonluk matematiksel olarak garantilenmeden rehavete yer yok.

Buruk, hazırlıklarına başlanan Samsunspor deplasmanını "final" olarak görüyor.

Dün itibarıyla Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek İstanbul’da şampiyonluk meşalesini yakmayı planlıyor. Takımda motivasyonun en üst seviyede olduğu ancak odak noktasının tamamen sahadaki oyun olduğu belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi de teknik heyetin bu disiplinli tutumuna eşlik ediyor. Yönetim kanadında şu an için Samsunspor maçı dışında hiçbir konu gündeme alınmıyor.

Geçen sezon yaşanan organizasyonel aksaklıklar ve lojistik sorunlar nedeniyle, bu yıl kutlamalar için Yenikapı seçeneğine soğuk bakıldığı öğrenildi.

Şampiyonluk kutlamalarının nerede ve ne zaman yapılacağı henüz kendi aralarında dahi konuşulmuyor.

Galatasaray camiası, tüm enerjisini Karadeniz deplasmanına yönlendirmiş durumda. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylese de, Kemerburgaz’da ve yönetim binasında "tek maç" konsantrasyonu hakim.