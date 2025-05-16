Galatasaray'da Osimhen formülü bulundu!
Galatasaray 'Kararımı sezon sonunda alacağım' diyen Osimhen'in takımda kalması için yeni bir formül buldu.
Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası dinmiyor... Mario Jardel’in tüm kulvarlarda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Osimhen’in geleceği netleşmiş değil.
Trabzonspor müsabakasında taraftarlar, önce Başkan Dursun Aydın Özbek’e tezahürat yaparken, devamında tribünler ‘Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ diye inledi.
Bu anları gülerek karşılayan Nijeryalı futbolcu maçın ardından “Taraftarın sevgisine dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar alacağım” dedi.
'BİR SEZON DAHA KAL'
Galatasaray ise Osimhen’in kalması için tüm şartları zorluyor ve “Bir sezon daha kal” formülünü üretti.
Sarı-kırmızılı idareciler çeşitli sponsorluk bedelleriyle birlikte 26 yaşındaki yıldızın transferi için finansmanın büyük bölümünü hazırlamış durumda.
Napoli ile orta noktayı bulabileceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Osimhen’e de yeni formülünü sundu.
G.SARAY'IN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sarı-kırmızılılar kalan üç maçta 1 puan alınması halinde gelecek Şampiyonlar Ligi biletini koz olarak kullanıyor.
Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye “Bir sezon daha kal” teklifini sundu.
Sarı-kırmızılı idareciler, yıldız golcüye, 'Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak 8 maçla birlikte kendine daha iyi pazar yaratırsın' dedi.
MAAŞI PREMIER LİG İÇİN FAZLA BULUNUYOR
Osimhen’in 12 milyon Euro’luk maaşı vergileriyle birlikte Premier Lig pazarı için yüksek bulunuyor.
Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in, içine sinen bir teklif alamaması halinde bir sezon daha kalması için tüm şartları zorluyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı santrforu, “Bir sezon kal. Şampiyonlar Ligi performansınla dünyanın en iyi kulüplerinden istediğin teklifi alırsın. Biz de sana kolaylık sağlarız” formülüyle ikna etmeye çalışıyor.