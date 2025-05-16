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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen formülü bulundu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen formülü bulundu!

        Galatasaray 'Kararımı sezon sonunda alacağım' diyen Osimhen'in takımda kalması için yeni bir formül buldu.

        Giriş: 16.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:07
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        Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası dinmiyor... Mario Jardel’in tüm kulvarlarda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Osimhen’in geleceği netleşmiş değil.

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        Trabzonspor müsabakasında taraftarlar, önce Başkan Dursun Aydın Özbek’e tezahürat yaparken, devamında tribünler ‘Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ diye inledi.

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        Bu anları gülerek karşılayan Nijeryalı futbolcu maçın ardından “Taraftarın sevgisine dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar alacağım” dedi.

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        'BİR SEZON DAHA KAL'

        Galatasaray ise Osimhen’in kalması için tüm şartları zorluyor ve “Bir sezon daha kal” formülünü üretti.

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        Sarı-kırmızılı idareciler çeşitli sponsorluk bedelleriyle birlikte 26 yaşındaki yıldızın transferi için finansmanın büyük bölümünü hazırlamış durumda.

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        Napoli ile orta noktayı bulabileceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Osimhen’e de yeni formülünü sundu.

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        G.SARAY'IN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ

        Sarı-kırmızılılar kalan üç maçta 1 puan alınması halinde gelecek Şampiyonlar Ligi biletini koz olarak kullanıyor.

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        Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye “Bir sezon daha kal” teklifini sundu.

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        Sarı-kırmızılı idareciler, yıldız golcüye, 'Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak 8 maçla birlikte kendine daha iyi pazar yaratırsın' dedi.

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        MAAŞI PREMIER LİG İÇİN FAZLA BULUNUYOR

        Osimhen’in 12 milyon Euro’luk maaşı vergileriyle birlikte Premier Lig pazarı için yüksek bulunuyor.

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        Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in, içine sinen bir teklif alamaması halinde bir sezon daha kalması için tüm şartları zorluyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı santrforu, “Bir sezon kal. Şampiyonlar Ligi performansınla dünyanın en iyi kulüplerinden istediğin teklifi alırsın. Biz de sana kolaylık sağlarız” formülüyle ikna etmeye çalışıyor.

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        Diğer yandan Galatasaray kanadı Osimhen kalacakmış gibi düşünerek Nijeryalı yıldıza ev bakmaya da başladı.

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