Maicon'un sezona formsuz başlaması, Ahmet Çalık'ın da bir türlü beklenen performansı ortaya koyamaması nedeniyle, Galatasaray savunmasında değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fanatik'in haberine göre bir süredir sakatlığı nedeniyle ilk 11'e girmekte zorlanan Serdar Aziz, milli ara dönüşünde formasına kavuşacak. Serdar'ın yanında ise Terim'in A Takıma çıkardığı 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın şans bulması bekleniyor.

GALATASARAY'DA İLK MAÇINA GEÇEN SEZON ÇIKMIŞTI

Teknik direktör Fatih Terim'in Evkur Yeni Malatyaspor önünde forma verdiği genç oyuncu Ozan Muhammed Kabak, A takımda ilk resmi maçını oynamıştı.

Henüz 18 yaşında olan genç savunma oyuncusu, 90. dakikada Ryan Donk'un yerine maça dahil olarak sarı-kırmızılı formayla A takımda siftah yapmıştı. Genç futbolcu, Galatasaray, iki yıllık hasretine son vererek Göztepe deplasmanında şampiyon olunca ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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