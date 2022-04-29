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Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? GS seçim tarihi

Galatasaray'da seçim için gerilimi devam ediyor. Son yaşanan tedbir kararı sonrası yeni seçim tarihi açıklanmıştı ancak seçim bir kez daha iptal oldu ve sarı kırmızılı taraftarlar ile üyeler, yeni seçimin ne zaman yapılacağını ve kimlerin aday olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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    Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? GS seçim tarihi

    Galatasaray'da seçim rüzgarlı devam ediyor. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçime gidileceği kesinleşmiş ama mahkemeden gelen tedbir kararı sonrası seçim bir kez daha ertelenmişti. Peki, yeni seçim ne zaman?

    GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

    Sarı kırmızılı kulüp, tedbir kararı bozulduğu için 30 Nisan Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecekti ancak tekrar tedbir kararı konuldu.

    Galatasaray'da yeni seçimin Mayıs ayı sonunda yapılması bekleniyor.

    İşte Galatasaray'ın başkan adayları...
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    Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? GS seçim tarihi

    EŞREF HAMAMCIOĞLU

    Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

    1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır.

    Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

    Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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    Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? GS seçim tarihi

    METİN ÖZTÜRK

    Metin Öztürk 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş hayatına gazeteci olarak başlayan Metin Öztürk, günümüzde Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Metin Öztürk'ün sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri yer almaktadır.

    Metin Öztürk, hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmeti sağlamaktadır ve Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir. Galatasaray Adası'nın 30 yıl boyunca müdürlüğünü yapan Süleyman Öztürk'ün oğlu Metin Öztürk'ün Galatasaray sevdası küçük yaşlarda başlamıştır ve kulüp içinde farklı görevler üstlenmesiyle devam etmiştir.

    45 yılı aşkın süredir Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmıştır.

    Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi olan Metin Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

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