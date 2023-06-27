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Galatasaray transferde atağa kalktı!

Galatasaray transferde atağa kalkıyor son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Transfer için kaynak yaratan sarı-kırmızılılarda Erden Timur yurt dışına giderek transfer görüşmelerinde bulunuyor. Sol bek için Nuno Tavares, Angelino ve Rogerio ile görüşen sarı-kırmızılılar, Kelechi Iheanacho için de temaslarda bulunuyor! Diğer yandan Galatasaray, Leandro Paredes transferinde de sona yaklaşmış durumda!

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Galatasaray transferde atağa kalkıyor... Hem göğüs hem de stat sponsorluğu için iki şirketle prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar transfer için gereken kaynağı da yaratmış durumda.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Geçen günlerde alacaklılara yaklaşık 17 milyon Euro'luk ödeme yapan ve mevcut futbolculara olan tüm borçlarını kapatarak borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray transferde de gaza basacak.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde bir dizi transfer görüşmesini yürütmek için yurt dışına gitmişti. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Londra başta olmak üzere İtalya ve Fransa'da daha önceden ayarlanmış randevular ve temaslarla müzakereler yürütecek. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da takviye düşünülen bölgelerden biri orta saha... 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Hem 8 hem 6 numarada oynayabilen bir oyuncuyu alarak sıkışık fikstürde zorlanmamak isteyen sarı-kırmızılılar bu bölge için transferde de mutlu sona ulaşmak üzere.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Sergio Oliveira'nın sezon sonuna doğru formunu yitirmeye başladığını düşünen sarı-kırmızılılar, fiziksel kapasitesi daha yukarıda olan ve rakiplerin atletizmine de yanıt verebilecek oyuncuları gündemine almıştı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    LEANDRO PAREDES BİTMEYE YAKIN!

    Galatasaray bir süredir temasta olduğu Leandro Paredes transferinde önemli mesafe kat etmiş durumda. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Juventus'un bonservisini satın almadığı Arjantinli oyuncu ile uzun süredir menajer aracılığıyla görüşen sarı-kırmızılılar, Paredes kanadıyla prensip anlaşmasına varmış durumda.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Avrupa'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Arjantinli oyuncu, Mauro Icardi'den de Galatasaray'a dair bilgi alırken sarı-kırmızılıların dört yıllık sözleşme teklifine sıcak yaklaştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Galatasaray'ın Paredes'e yıllık 2,5 milyon Euro garanti yıllık ücretle birlikte bazı bonusları da önerdiği, Arjantinli yıldızın da bu teklife büyük ölçüde tamam dediği öğrenildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Oyuncu ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Icardi transferinde sıcak ilişkiler kurduğu PSG ile masaya oturdu ve Fransız ekibine 4 milyon Euro'luk bonservis teklifini iletti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    PSG'nin Paredes transferinden beklentisinin daha yukarıda olduğu ancak rakamlar arasındaki farkın da kapanmaya başladığı da belirtildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    TAVARES İÇİN SIKI PAZARLIK!

    Galatasaray'ın sol bekteki önceliği Nuno Tavares... Arsenal'deki ilk sezonunun ardından gözden düşen Portekizli yıldız geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Igor Tudor yönetiminde Marsilya'nın sezonu üçüncü sırada tamamlamasına katkı sağlayan 23 yaşındaki oyuncu şu an da Portekiz U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda bulunuyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken şu anda transfere değil turnuvaya odaklandığını belirtirken sarı-kırmızılılar, Londra ekibiyle pazarlıklara başladı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Sacha Boey'u renklerine bağlamak isteyen Arsenal ile kıran kırana pazarlık yapılırken Londra ekibine satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Galatasaray, Tavares'te istediği sonucu alamaması durumunda ise rotasını Almanya ve İtalya'ya çevirecek.  Sarı-kırmızılılar Angelino için RB Leipzig'le masaya oturacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    İspanyol oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Angelino'yu bonservisiyle vermek isteyen RB Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Nuno Tavares ve Angelino ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise Sassuolo ile görüşecek sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sol bek Rogerio ile masaya oturacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Sassuolo ile anlaşma zemini aranacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    IHEANACHO ZİRVESİ!

    İngiltere'de bulunan Erden Timur'un, santrforda görev yapan Kelechi Iheanacho için de temaslarda bulunacağı öne sürüldü. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Roma ve Beşiktaş'la birlikte bu transfer için harekete geçmiş durumda. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Haberlere göre küme düşen Leicester City'den ayrılmaya açık olan Iheanacho,  Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini cazip bulabilir. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Leicester City ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Nijeryalı oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamak istediği belirtildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Leandro Paredes tamam gibi! Kelechi Iheanacho ve Nuno Tavares zirvesi!

    Iheanacho'nun 4,5 milyon Euro'luk yıllık ücretinin bu transfer görüşmelerin ağırdan ilerlemesine neden olduğu da kaydedildi.

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