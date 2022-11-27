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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Okan Buruk forvete onu istiyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılar, devre arasında yerli bir golcüyü takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi...

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  • Galatasaray transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi! Okan Buruk forvete onu istiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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    Deniz Undav, bu sezon Brighton'ta sadece 171 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
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    Deniz Undav'ın da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade ediliyor.

     

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