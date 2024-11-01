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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Tottenham mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Tottenham mesaisi!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:56
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        G.Saray'da Tottenham mesaisi!
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

        Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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