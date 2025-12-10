Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'in serisi son buldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Victor Osimhen'in serisi son buldu!

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Avrupa kupalarında 8 maçlık gol atma serisi, Monaco maçıyla son buldu.

        Giriş: 10.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:57
        Osimhen'in serisi son buldu!
        Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

        Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

        Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

        Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp! Haberi Görüntüle
