Galatasaray'da Victor Osimhen'in serisi son buldu!

Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.