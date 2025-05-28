Galatasaray'da Xhaka için şimdilik frene basıldı!
Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmasının ardından transfer çalışmalarına odaklandı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı, transfer stratejisini belirleyecek. Öte yandan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Granit Xhaka transferinde de frene bastı. İşte detaylar...
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’da gözler transfere döndü. Bir süre önce liste üzerinden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar Victor Osimhen’in kararına göre vites artıracak.
Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına dair vereceği karar Galatasaray’ın yaz aylarını da şekillendirecek.
Diğer yandan bir süre önce görüşmelere başlanan Granit Xhaka transferi için şimdilik frene basıldı.
Xabi Alonso’nun ayrılığı, Florian Wirtz’in takımdan ayrılmasının kesinleşmesi üzerine Leverkusen tarafı kaptan Xhaka’nın da ayrılığına sıcak bakmıyor.
Alman kulübünün, Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Arnavut asıllı İsviçreli orta saha için beklentisi 15 milyon Euro civarında.
Galatasaray ise 32 yaşındaki yıldız için bu kadar yüksek bir meblağı ödeme niyetinde değil. Sarı-kırmızılılar daha önce üç kez görüştüğü Xhaka için görüşmeleri şimdilik rölantiye alacak.