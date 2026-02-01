Galatasaray'da Yaser Asprilla ilk maçına çıktı!
Galatasaray'ın yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, Kayserispor maçının 73. dakikasında oyuna girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Giriş: 01.02.2026 - 22:35 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:35
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Ara transferde İspanya'nın Girona takımından kiralanan Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor karşısında 73. dakikada bir başka yeni transfer Noa Lang'ın yerine oyuna girdi.
Asprilla, böylece ilk kez sarı-kırmızılı formayı bir resmi müsabakada terletmiş oldu.
