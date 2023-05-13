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Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Galatasaray'da yeni sezon planlaması da sürüyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular belli oluyor. İşte detaylar...

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  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Takıma katılacak futbolcuların yanı sıra, kulüpten ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    Geçtiğimiz günlerde yönetim ve teknik heyete, kalan maçlarda forma giymek istemediğini söyleyen ancak daha sonra affedilen Bafetimbi Gomis'in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    37 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    Yaz transfer döneminin son gününde takıma katılan Juan Mata ise Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi. 
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    35 yaşındaki İspanyol futbolcuyla da sözleşme yenilenmeyecek.
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    Diğer yandan sol bek bölgesinde de ayrılıklar yolda. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan kiraladığı Sam Adekugbe'nin sezon sonunda takımına dönmesi bekleniyor. 
  • Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 4 isim ile yollar ayrılıyor!

    Ayrıca bu sezon nadiren forma giyen Emre Taşdemir'in yeni sezon planlamasında yer almadığı öğrenildi.

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