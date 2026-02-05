Galatasaray Daikin: 3 - Allianz MTV: 2 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Giriş: 05.02.2026 - 01:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:01
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Alman ekibi Allianz MTV'yi 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Stuttgart kentindeki SCHARRena'daki karşılaşmada 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle kazandı.
İlk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray Daikin, çeyrek finalde oynamaya hak kazandı.
