Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı finale çıktı!
Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek, yarı final biletini aldı.
Giriş: 05.03.2026 - 00:16 Güncelleme:
Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Caner Çildir, Onur Coşkun
GALATASARAY DAİKİN: Ilkin Aydin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Sylla
KUZEYBORU: Dilek Kınık Ekşi (L), Lila Şengün, Yaren Işık, Ece Hitayca, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Lozo, Enweonwu, Merve Çepni, Ergül Avcı
SETLER: 26-24, 25-23, 25-22
SÜRE: 88 dakika (26’, 31’, 31’)
