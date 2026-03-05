Canlı
        Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı finale çıktı! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı finale çıktı!

        Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek, yarı final biletini aldı.

        Giriş: 05.03.2026 - 00:16
        Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı finalde

        Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

        SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

        HAKEMLER: Caner Çildir, Onur Coşkun

        GALATASARAY DAİKİN: Ilkin Aydin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Sylla

        KUZEYBORU: Dilek Kınık Ekşi (L), Lila Şengün, Yaren Işık, Ece Hitayca, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Lozo, Enweonwu, Merve Çepni, Ergül Avcı

        SETLER: 26-24, 25-23, 25-22

        SÜRE: 88 dakika (26’, 31’, 31’)

