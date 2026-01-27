Galatasaray Daikin-MTV Stuttgart: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray Daikin, 8'li play-off turu ilk maçında Alman ekibi MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.
Giriş: 27.01.2026 - 21:50 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:50
Galatasaray Daikin, 2026 Kadınlar CEV Kupası 8'li play-off turu ilk maçında sahasında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 (25-12, 21-25, 25-16, 25-10) mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.
