        Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya veda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya veda

        Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Berkan Kutlu için veda mesajı paylaştı.

        Giriş: 04.01.2026 - 22:59 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:59
        G.Saray'dan Berkan Kutlu'ya veda
        Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

        "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

        2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

