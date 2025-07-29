Galatasaray'dan Derrick Köhn için gelen teklife yanıt!
Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e ülkesinden teklif geldiği fakat Sarı-Kırmızılıların bu teklifi yeterli bulmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ayrılması beklenen oyuncular arasında yer alan Derrick Köhn'e resmi teklif yapıldı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddetti.
Alman ekibinin 3.5 milyon euroluk teklifini düşük bulan Galatasaray, teklifin 5 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.
Derrick Köhn, Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde transfer görüşmelerinin artması bekleniyor.
2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.