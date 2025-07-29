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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Derrick Köhn için gelen teklife yanıt! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Derrick Köhn için gelen teklife yanıt!

        Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e ülkesinden teklif geldiği fakat Sarı-Kırmızılıların bu teklifi yeterli bulmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:53
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        Galatasaray'da ayrılması beklenen oyuncular arasında yer alan Derrick Köhn'e resmi teklif yapıldı.

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        Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddetti.

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        Alman ekibinin 3.5 milyon euroluk teklifini düşük bulan Galatasaray, teklifin 5 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.

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        Derrick Köhn, Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde transfer görüşmelerinin artması bekleniyor.

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        2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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