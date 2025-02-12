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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı: Trabzonspor maçına gönderme! - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı: Trabzonspor maçına gönderme!

        Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı'nın tanıtım videosunda ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına göndermede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:47
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        Galatasaray'dan Trabzonspor'a gönderme!
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        Galatasaray, Eren Elmalı transferi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikten sonra top ağlarla buluştu. Pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.

        İşte Galatasaray'ın Eren Elmalı için hazırladığı video:

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