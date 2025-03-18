Galatasaray'dan Fenerbahçe-Samsunspor maçı için TFF'ye başvuru!
Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu olay için şikayet dilekçesi hazırladı.
Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar için harekete geçti.
Sarı-Kırmızılı kulüp, Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrası yaşanan olaylara dair TFF'ye başvurdu.
Galatasaray'ın başvurusu olayların araştırılarak sorumluların disiplin kuruluna sevk edilmesini kapsıyor.
NELER OLMUŞTU?
Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.
İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.