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Galatasaray'dan flaş Ali Palabıyık paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk maçında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, mücadelenin VAR hakemi Ali Palabıyık'la ilgili bir paylaşım yaptı

Ali Palabıyık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'le şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, zorlu mücadele öncesinde flaş bir paylaşım yaptı.

Maçın VAR hakemi olan Ali Palabıyık'la ilgili bir video yayınlayan sarı-kırmızılılar, paylaşımında "Ali Palabıyık VAR hakemi..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık olacağı bir süre önce açıklanmıştı.

Öte yandan Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

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