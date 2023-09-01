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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Hojbjerg bombası: Görüşmeler devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Hojbjerg bombası: Görüşmeler devam ediyor!

        Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Manchester United, Bayern Munih ve Kopenhag ile eşleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Orta sahaya yapılacak transferi bitirmek isteyen Sarı-kırmızlılar, Tottenham'ın yıldızı Pierre-Emile Hojbjerg için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 01.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:15
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        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray transfere ağırlık verdi.

        Orta saha bölgesine transferi bir an önce bitirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Pierre Emile Hojbjerg ile temasları sıklaştırdı.

        Galatasaray'ın Hojbjerg'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

        Tottenham ise Danimarkalı yıldız orta saha için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

        28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.

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