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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi ve transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:04
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        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
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        Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mauro Icardi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlandı.

        Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

        Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        NE OLMUŞTU?

        Arjantin basınından Radio Mitre, tecrübeli santrforun Brezilya Ligi ekipleri ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

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