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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Mertens'e plaket! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Mertens'e plaket!

        Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmış olan Dries Mertens'e, Tottenham maçı öncesi plaket verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:38
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        Galatasaray'dan Mertens'e plaket!
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        Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.

        Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.

        Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.

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