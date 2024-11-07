Galatasaray'dan Mertens'e plaket!
Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmış olan Dries Mertens'e, Tottenham maçı öncesi plaket verildi.
Giriş: 07.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:38
Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ