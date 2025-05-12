Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Transferde 3 rakip birden
Galatasaray'da sağ bek bölgesine yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Fransız basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.
Trendyol Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan dahi alsa şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, öte yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
Polonyalı sağ bekin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve son oynanan Trabzonspor maçında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
Fransız basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.
SAĞ BEK HAMLESİ: JACKSON TCHATCHOUA
Habere göre Galatasaray, Hellas Verona forması giyen 23 yaşındaki Jackson Tchatchoua’yı listesine aldı.
Cimbom İtalyan ekibiyle ilk teması kurarken, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro talep edildi.