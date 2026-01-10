Galatasaray'dan seremoniye katılmama kararı!
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray, Gökmen Özdenak için düzenlenen saygı duruşunun ıslıklanması nedeniyle kupa seremonisine katılmama kararı aldı
Giriş: 10.01.2026 - 21:09 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:25
Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.
Galatasaray, Gökmen Özdenak için düzenlenen saygı duruşunun ıslıklanması nedeniyle kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ