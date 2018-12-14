Devre arası transfer döneminde kadroda değişime gidileceğinin sinyalini veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. döneminde birlikte çalıştığı Wesley Sneijder’i takımında görmek istiyor....
‘ Sneijder ve Melo isimlerini duyunca yüzüm gülüyor’ diyerek yönetime sinyali veren tecrübeli teknik adam, saha içinde bir lidere ihtiyaç duyuyor. Oyun kurucu olarak şu anda sakat Belhanda’dan yararlanamayan İmparator, eski öğrencisinin bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğine inanıyor.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Belhanda’yı orta sahanın ortasında görevlendiren Terim, bir türlü kendisinden beklenen performansı alamadığı için Faslı oyuncuyu gözden çıkardı. 28 yaşındaki oyuncunun yerine daha etkili olabilecek Sneijder’ı takımında görmek isteyen Terim, yönetime de bu yönde rapor bildirdi. Öte yandan Emre Akbaba'nın ikinci yarıda dönüşünü de bekleyen tecrübeli hocanın, Belhanda'ya ihtiyacının olmadığı yönünde rapor verdiği belirtildi.
Bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan Belhanda’nın hem maliyetinden kurtulmak hem de üste para alabileceğini düşünen yönetim, Sneijder’ın forma giydiği Al Gharafa kulübüne takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Katar ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya karşılık Belhanda artı bir miktar para talep etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu sayede hem taraftarların sevgilisi Sneijder’i yeniden kadroya katıp hem de başka transferlerde kullanmak üzere kasasına para koymayı hedefliyor.
34 yaşındaki Sneijder’a 2 milyon Euro önermeyi planlayan yönetim böylece maaş bütçesinden de 1 milyon 350 bin Euro tasarruf sağlamayı amaçlıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.