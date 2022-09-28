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Galatasaray'dan gençlere operasyon!

Galatasaray ligde yoluna emin adımlarla devam ederken iç transferde de önemli bir operasyon var. Birkaç gün içinde Nelsson, Boey, Yunus ve Kerem ile masaya oturulacak! İşte detaylar

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  • Galatasaray'dan son dakika haberleri - Cimbom'da dev transfer operasyonu

    Transfer döneminde Sevilla'nın kapısından dönen Nelsson'un 2026'da bitecek mukavelesi 2027'ye kadar uzatılacak. 
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    900 bin lira ile takımın en az para alan ismi olan Yunus da yaklaşık 20 milyon lira kazanacak. (Akşam)

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