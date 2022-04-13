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Galatasaray'dan son dakika haberleri | Yeni hoca aranıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Terim'in yerine gelen Torrent de takıma çare olamadı. İspanyol çalıştırıcı sadece 1.17 puan ortalamasıyla tarihin en kötüsü oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yeni hoca adayları da belli olmaya başladı! İşte detaylar...

  • 01
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'a, yeni hoca Domenec Torrent de ilaç olmadı. İspanyol çalıştırıcı başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti.
  • 02
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Kadıköy'deki 4 sezonluk yenilmezlik serisi sona eren sarı-kırmızılılar'da Fenerbahçe karşısında alınacak muhtemel bir zafer belki de sezonu kurtaracaktı, ama o da olmadı... Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı beş deplasmanın üçünü kaybetti sadece 4 puan elde edebildi.
  • 03
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Torrent, Galatasaray'ı en az beş maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. 12 maçta alınan 14 puan ve 1.17 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün yeni başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.
  • 04
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmayacak. 
  • 05
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    1.5 milyon Euro'luk tazminatı bulunan Torrent ile indirime gitmesi için uzlaşma yoluna gidilecek.
  • 06
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    NURİ ŞAHİN BOMBASI

    Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi.
  • 07
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Metin Öztürk, Nuri Şahin'i listesinin başına yazdı. Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. 
  • 08
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 
  • 09
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Okan Buruk'un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı.
  • 10
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    HAMAMCIOĞLU'NUN ADAYI RUDI GARCIA ve RANIERI

    Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Torrent ile devam etmeyip, Fransız teknik direktör Rudi Garcia'yı Galatasaray'ın başına getireceği iddia edilmişti.
  • 11
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    Öte yandan Hamamcıoğlu cephesinde Claudio Ranieri'nin de ismi ortaya atıldı. 
  • 12
    Galatasaray'dan son dakika haberleri | Nuri Şahin bombası

    İngiltere'de Leicester City mucizesini yaratan 70 yaşındaki Ranieri, ülkesi İtalya dışında da birçok takım çalıştırdı.

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