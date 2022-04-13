Torrent, Galatasaray'ı en az beş maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. 12 maçta alınan 14 puan ve 1.17 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün yeni başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.