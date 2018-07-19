Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bas Dost'a talip olduğu ortaya çıktı. Hedef tekrardan Ahmed Musa! Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, bonservisi Leicester City’de bulunan Ahmed Musa için bir kez daha harekete geçti. Rosenborg’ta forma giyen Erik Botheim için nabız yoklayan Galatasaray, 18 yaşındaki golcüye imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı! Galatasaray forvet adayalarından biri ise Gennaro Gattuso’nun kadroda düşünmediği yıldız isim Carlos Bacca… Alanya spor, Emre Akbaba için takas olmaz 5 milyon euro! Vitinho'ya Şampiyonlar Ligi baskısı!