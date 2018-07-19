HEDEF TEKRARDAN AHMED MUSA!
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, bonservisi Leicester City’de bulunan Ahmed Musa için bir kez daha harekete geçti. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Cim Bom, Nijeryalı ile bir an önce anlaşmak istiyor
Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, rotasını bir kez daha İngiltere’ye çevirdi. Galatasaray Yönetimi, bonservisi Leicester City’de olan Ahmed Musa’yı bir kez daha gündemine aldı. Nijeryalı golcü için nabız yoklayacak olan Cim Bom, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kalmışken, bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor.
Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile de en yakın zamanda temas kuracağı edinilen bilgiler arasında. Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda 3 maçta attığı 2 golle bir kez daha yıldızını parlatan Ahmed Musa için Galatasaray tüm imkanları seferber edecek.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da mücadele edecek Sarı- Kırmızılılar’da aranan adam olan Nijeryalı için kiralama formülüne de başvurabilir. Ancak Aslan’ın hedefi 25 yaşındaki santrforu bonservisiyle kadrosuna katabilmek.(Fanatik)
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TARİHİ TRANSFER ÇALIMI!
Vakit kaybetmeden kolları sıvayan yönetim, sarı-lacivertli ekibin de almayı çok istediği Bas Dost'ta karar kıldı. Albayrak hemen menajeriyle temasa geçti.
Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti.
Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.
Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.
Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı.
Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı..
Bas Dost'un da Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna edilmesinin kolay olabileceği notlara eklendi.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Hollandalı golcünün, Türkiye haklarını elinde bulunduran Mithat Halis'le görüşme yapacak olması da işlerin ciddiyetini ortaya koydu..
Bas Dost, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon ile 49 karşılaşmada forma giyerken, 34 gol, 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Portekizli taraftarların idmanı basması ve kendilerine saldırması üzerine ise takımdan ayrılma kararı almıştı..
Bafe Gomis'ten gelmesi muhtemel 20 milyon euro Galatasaray'ı başrol oyuncusu haline getirecek. İlk etapta 7 milyon euro Bas Dost'un bonservisi için ödenecek. 3.5 milyon euro'ya Emre Akbaba'nın bonservisi alınacak. 5.9 milyon euro'ya Trezeguet transferi bitirilecek. 1 milyon euro da Denayer'in yeniden kiralanması için Manchester City'ye teklif edilecek.
Galatasaray yönetimi, Al Hilal'in Gomis'e talip olmasını masaya yatırdı. Fransız yıldızın satılmasının artı ve eksi yanları tartışıldı.
Satılmasını isteyenler, "2020'de sözleşmesi bittiğinde 36 yaşında olacak" görüşünü ileri sürdü.
Kalmasını isteyenler ise, "Gol kralı oldu. Taraftarlar arasında çok seviliyor. Satılması durumunda yerine hangi şartlarda nasıl bir oyuncu alabileceğiz. İyi bir oyuncu gelse bile uyum sorunu yaşar" diyerek fikirlerini ortaya koydu..
Gomis tartışmalarına Fatih Terim de katıldı. Başarılı hocanın, "Takım içinde ve taraftar nezdinde çok sevilen bir oyuncu... Kulübün mali durumunu biliyorum. Ben Gomis'ten çok memnunum. Kalırsa da giderse de planlarımı buna göre hazırlarım. Kararınızı benden bağımsız verin" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın Gomis için Al Hilal'dan 20 milyon euro istemesi Suudi Arabistan'da da yankılandı. Lig1 Arap'tan Yousef bin Marwan bu transferi değerlendirirken, "Al Hilal 20 milyon euro ödeyebilir mi? Elbette! Kulübün başına Jesus'u getiren yönetimin hedefinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor" dedi.(Fotomaç)
ERİK BOTHEİM YOKLANACAK!
Rosenborg’ta forma giyen Erik Botheim için nabız yoklayan Galatasaray, 18 yaşındaki golcüye imza attırmanın hesaplarını yapıyor.
Santrfor transferini bir an önce bitirmeyi planlayan Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. (Fanatik)
Geçtiğimiz günlerde Norveç Ligi ekiplerinden Rosenborg’ta forma giyen Erik Botheim için nabız yoklayan Cim Bom, 18 yaşındaki golcüye Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.(Fanatik)
GALATASARAY'DAN CARLOS BACCA HAREKATI!
Galatasaray, Bafetimbi Gomis’e Al Hilal’den gelen teklif sonrasında forvet arayışlarına hız verdi. Gündeme gelen ilk isim ise Gennaro Gattuso’nun kadroda düşünmediği yıldız isim Carlos Bacca… Transferi teknik direktör Fatih Terim bitirecek.
Galatasaray'da hareketi günler yaşanıyor… Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için 20 milyon euro'yu gözden çıkarması sarı-kırmızılı yönetimin aklını karıştırdı…
UEFA kıskacındaki yönetimin Fatih Terim'le konuyu görüştüğü ve Befe'nin satılması konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Suudilerle temasların sıklaştırılmasının ardından Galatasaray'da yeni bir golcü için düğmeye bastı. Taraftarın tepkisini çekmeyecek bir isim arayan Cim Bom'un Carlos Bacca'da karar kıldığı bildirildi.
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı yıldız için ilk girişim yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in eski öğrencisini aradığı ve Bacca'ya talip olduğunu ilettiği ortaya çıktı.
Gattuso'nun da Terim'e "Carlos'u kadroda düşünmüyorum. Benim için sorun yok. Oyuncu ve kulüple anlaşın" dediği belirtildi. Bu cevap üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve Milan kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında…
Sarı-kırmızılılar, FFP nedeniyle Bacca için Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Kolombiyalı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Villarreal'de geçiren 31 yaşındaki golcü, La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran Bacca, 7 defa da asist yaptı. Bacca'nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtiliyor.(Güneş)
EMRE AKBABA İÇİN NET 5 MİLYON EURO!
Galatasaray Emre Akbaba'yı istiyor, Emre sarı-kırmızılı formanın hayalini kuruyor ancak Alanyaspor bu transfere izin vermiyor.
UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayan Aslan'ın Emre için ayırdığı bütçe 2 milyon Euro+Tolga Ciğerci. Ancak bu teklifi Alanya jet hızıyla reddetti.
Alanyaspor, G.Saray'a acı haberi şu sözlerle verdi: "Emre'yi satarız, Tolga Ciğerci'yi almayız.'' Sarı-kırmızılı takımda 2 milyon Euro garanti paraya oynayan Tolga'ya bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını dile getiren Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki Emre Akbaba için son fiyatı belirledi: Takas olmadan net 5 milyon Euro bonservis ücreti...
Galatasaray'da kampa götürülmeyen Tarık Çamdal, tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu dün Belgrad Ormanı'nda yaptığı çalışmadan video paylaştı
2. Başkan Abdurrahim Albayrak kulüp bulacaklarını söylese de Tarık için kapıyı çalan kimse çıkmadı. Bunun nedeni Tarık'ın sözleşmesindeki ağır şartlar... 2018-19 sezonu için 1 milyon 605 bin Euro garanti ücreti olan 27 yaşındaki oyuncu, parasını 1 Haziran'dan geçerli 5.4 Euro kurundan alma hakkına sahip. (Sabah)
VİTİNHO'YA ŞAMPİYONLAR LİGİ BASKISI!
G.Saray'ın Vitinho transferi ile ilgili ESPN muhabiri Mauro Cezar'dan sürpriz bir iddia geldi... Brezilyalı gazeteci Flamengo'nun Vitinho'yu almasına G.Saray'ın engel olduğunu ileri sürüp, "Vitinho hazırdı. Rio'ya gelecekti. Sonra bir anda Türkler çıktı. İşler karıştı. Vitinho ile konuşamadım ama menajerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için baskı yaptığını duyuyorum" diye konuştu. (Fotomaç)
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