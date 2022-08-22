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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar savunmaya takviye için 2 ismi gündemine alırken Nwakaeme'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için İtalyan basınından iddialar art arda geldi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Genoa ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic için teklifte bulundu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Haberde deneyimli savunmacının Roma'ya da teklif edildiği belirtildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Oyuncunun İtalya'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı ve yakın zaman içerisinde kararını vereceği ifade edildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    SOL BEK İÇİN YENİ İSİM

    Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek arayışları başladı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    İtalyan ekibinin bu transfer için 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu belirtildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Düzenli forma giymek için Senegalli oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı bildirildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    NWAKAEME BOMBASI

    5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Trabzonspor’dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Kerem ve Yunus’u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

    Cimbom’un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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