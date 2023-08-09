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Gelen teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray, Zaniolo transferinden en az 30 milyon Euro gelir bekliyor.

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Galatasaray savunma transferi için de harekete geçti. İngiliz Sky Sports, sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile temas kurduğunu duyurdu.