Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
Galatasaray, Tete ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, hukuki süreci çözmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Tete transferinin ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecinin başlaması bekleniyor. İşte detaylar
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız futbolcu Tete transferinde geri sayıma geçti.
Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip Shaktar Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceliyor.
Herhangi bir sorun çıkmazsa Tete'ye yeni sezonda Cimbom'un sağ kanadı emanet edilecek. Brezilyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Tete'nin imza atmasının ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecenin başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı rövanş karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, dünkü Olimpija maçında da yoktu.
İtalyan futbolcunun, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Gelen teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray, Zaniolo transferinden en az 30 milyon Euro gelir bekliyor.
Galatasaray savunma transferi için de harekete geçti. İngiliz Sky Sports, sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile temas kurduğunu duyurdu.
Haberde Tottenham'ın da oyuncuyu göndermeye niyetli olduğu ifade edilirken, 24 yaşındaki futbolcunun kiralık veya bonservisi ile İstanbul'a gitmesinin yüksek ihtimal olduğunu vurgulandı.
Avrupa'dan talipleri olan Victor Nelsson'u hatırı sayılır bir rakama satmayı planlayan Aslan, yerini kaliteli bir stoperle doldurmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.