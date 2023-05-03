ÖZBEK VE TİMUR'A SEVGİ SELİ

Antrenmanı Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Taraftarlar ayrıca Dursun Özbek ve Erden Timur'a sevgi gösterilerinde bulunurken, önce Özbek'i, daha sonra da Timur'u tribünlere çağırdı.