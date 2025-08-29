Galatasaray'dan transfer harekatı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, kaleci transferini bu geceye kadar bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan, orta saha Hakan Çalhanoğlu takviyesi için de hareketlilik devam ediyor.
Giriş: 29.08.2025 - 16:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:21
1
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
2
Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Lammens transferi konusunda girişimler yapıyor.
3
Sarı-kırmızılı yetkililer kaleci transferini bu geceye kadar bitirmek istiyor.