        Galatasaray'dan transfer harekatı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan transfer harekatı!

        Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, kaleci transferini bu geceye kadar bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan, orta saha Hakan Çalhanoğlu takviyesi için de hareketlilik devam ediyor.

        Giriş: 29.08.2025 - 16:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:21
        1

        Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

        2

        Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Lammens transferi konusunda girişimler yapıyor.

        3

        Sarı-kırmızılı yetkililer kaleci transferini bu geceye kadar bitirmek istiyor.

        4

        Galatasaray kaleci transferinden sonra Hakan Çalhanoğlu için de girişimler yapacak.

        5

        Sarı-kırmızılılar Hakan’ın transferini iki yıla yayarak ödemeyi düşünüyor.

        6

        Bissouma transferi sağlığı konusundaki şüpheler nedeniyle geri plana atıldı.

