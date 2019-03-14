Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması!

Yabancı sınırı konusundaki tartışmalar yeniden alevlenirken Galatasaray'dan bu konuda açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yabancı sınırına tepki gösterdi. Günay, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır. Yabancı sınırına hayır!"