Süper Lig'in 20. haftasındaki Galatasaray Denizlispor maçı için geri sayım başladı. Haftaya 4. sırada giren Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Denizlispor'u konuk ediyor. İşte büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Denizlispor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Denizlispor maçı 20 Ocak Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Arda Turan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Dossevi, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic