Galatasaray, derbi için kamp ve prim geleneğini bozmadı!
Dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da rutin bozulmadı. Hazırlıklarını dün akşam tamamlayan sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı gibi yine kampa girmedi. Yönetim de primi maç sonu belirleme rutinini değiştirmedi.
Trendyol Süper Lig'de bu akşamki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, kritik maç için rutinini bozmadı.
Dün akşam hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda futboldan sorumlu yöneticiler idman öncesinde Florya'ya gitti.
Sarı-kırmızılı idareciler takıma destek verirken futbolculara güvendiklerini iletti.
Saat 18.00’de başlayan son taktik antrenmanın son bölümünde duran top çalışması da gerçekleştirilirken Galatasaraylı futbolcular evlerine dağıldı.
Okan Buruk döneminde maç fark etmeksizin kampa girmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bu derbi öncesinde de aynı uygulamaya devam etti.
Diğer yandan, bu sezon itibarıyla primleri maç maç belirleyen yönetim, bu rutinini de bozmadı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde takıma dağıtılacak prim maç sonunda açıklanacak.
Lige beşte beş ile başlayan Galatasaray'da, önceki iki sezonda uygulanan katlamalı prim sistemi yürürlükten kaldırılmıştı.
Bu ay sonunda UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması gereken Galatasaray'da, daha önceki süreçte futbolcuların alacakları da ödenmişti.