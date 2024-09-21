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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, derbi için kamp ve prim geleneğini bozmadı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, derbi için kamp ve prim geleneğini bozmadı!

        Dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da rutin bozulmadı. Hazırlıklarını dün akşam tamamlayan sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı gibi yine kampa girmedi. Yönetim de primi maç sonu belirleme rutinini değiştirmedi.

        Giriş: 21.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:30
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        Trendyol Süper Lig'de bu akşamki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, kritik maç için rutinini bozmadı.

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        Dün akşam hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda futboldan sorumlu yöneticiler idman öncesinde Florya'ya gitti.

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        Sarı-kırmızılı idareciler takıma destek verirken futbolculara güvendiklerini iletti.

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        Saat 18.00’de başlayan son taktik antrenmanın son bölümünde duran top çalışması da gerçekleştirilirken Galatasaraylı futbolcular evlerine dağıldı.

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        Okan Buruk döneminde maç fark etmeksizin kampa girmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bu derbi öncesinde de aynı uygulamaya devam etti.

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        Diğer yandan, bu sezon itibarıyla primleri maç maç belirleyen yönetim, bu rutinini de bozmadı.

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        Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde takıma dağıtılacak prim maç sonunda açıklanacak.

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        Lige beşte beş ile başlayan Galatasaray'da, önceki iki sezonda uygulanan katlamalı prim sistemi yürürlükten kaldırılmıştı.

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        Bu ay sonunda UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması gereken Galatasaray'da, daha önceki süreçte futbolcuların alacakları da ödenmişti.

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