Galatasaray Dinamo Kiev karşısında!

Aslan, bu sezon Avrupa Ligi'nde; PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile de 2-2 berabere kaldı. Dinamo Kiev ise Lazio'ya 3-0, Hoffenheim'a 2-0, Roma'ya 1-0, Ferencvaros'a 4-0, Viktoria Plzen'e 2-1 ve Real Sociedad'a da 3-0'lık skorlarla kaybetti.